Lucent College kleurt pimpelpaars voor Paarse Vrijdag: "Iedereen mag hier zichzelf zijn"

Van paarse ballonnen en pennen tot serieuze gesprekken. Het Lucent College in Hilversum staat uitgebreid stil bij Paarse Vrijdag. Op deze dag dragen veel scholieren en studenten de kleur paars om de LHBTI-gemeenschap een steuntje in de rug te geven. En dan vooral diegene die zelf op de school zitten.

De medewerkers van de school dragen allemaal paars, de leerkracht een trui en de ander een compleet paars pak. Ook veel leerlingen dragen de kleur. Maar paars genoeg is het nog lang niet, want schoolpsycholoog Boukje Theeuwes haalt een doorzichtige zak vol paarse nagellak tevoorschijn. Tijdens de pauze lakken de leerlingen, zowel jongens als meisjes, elkaars nagels pimpelpaars.

De schoolbel voor de pauze is net gegaan en de aula van het college aan de Hoge Larenseweg stroomt langzaam vol met leerlingen. Muziek van Lady Gaga en Dolly Parton schalt hard door de ruimte heen. Het gebouw is versierd met paarse ballonnen, regenboogvlaggen en posters die aandacht vragen voor Paarse Vrijdag.

Maar bij één dag in het jaar aandacht vragen voor het kunnen zijn van jezelf blijft het niet. Zo kunnen leerlingen die moeite hebben om te gaan met hun seksualiteit of andere problemen langs bij schoolpsycholoog Boukje. "Ik behandel ze niet", benadrukt ze. "Ik ben iemand waar ze hun ei bij kwijt kunnen. Het kan gaan om dingen zoals hun thuissituatie tot stress vanwege examens, maar ook hun seksualiteit." Samen met de GSA van het Lucent hielp Boukje met het op poten zetten van de Paarse Vrijdag.

Serieuze gesprekken

Deze dag gaat verder dan ballonnen, cupcakes en een pen. Er wordt ook inhoudelijk op het onderwerp ingegaan. In de klassen bespreken de leraren Paarse Vrijdag het in alle openheid met hun leerlingen. Een leerling geeft aan het paarse feest 'wat overdreven te vinden', terwijl de ander het belangrijk vindt dat deze dag er is. En in de gymzaal houden acteurs een toneelstuk over homoseksualiteit, waarna ze de leerlingen vragen stellen. "Wat zou jij ervan vinden als je favoriete voetballer uit de kast zou komen?"

"Ik zou willen dat het niet nodig was, maar het gaat er uiteindelijk om dat je die normen en groepsdruk doorbreekt", zegt de schoolpsycholoog. "Dat iedereen mag zijn wie die is."