Verlichte botter als Huizer variant van grote kerstboom: “Wat past nou beter?"

In het centrum van Huizen komt geen grote kerstboom te staan zoals dat in veel gemeenten wel het geval is. Huizen kiest voor iets dat veel beter bij de eigen identiteit past. Een verlichte botter moet het winkelend publiek in feeststemming brengen. "Wat past er nou beter in Huizen”, meldt de gemeente.

Het idee om dit typische Nederlandse vissersvaartuig in de week voor kerst neer te zetten in het centrum van het vissersdorp komt van Stichting Huizer Botters. Dit initiatief kan rekenen op de steun van de ondernemers van het Hart van Huizen. Naast het brengen van kerstsfeer in Huizer stijl geven leden van de Botterstichting tekst en uitleg aan het winkelend publiek over het lokale vaarerfgoed. Tevens hoopt de club donateurs te werven.

De botter krijgt een plek op het Oude Raadhuisplein. Maar op vrijdagavond verhuist de botter voor een dagje naar de hoek van de Keucheniusstraat en de Kerkstraat, zodat de zaterdagmarkt gewoon door kan gaan.

Pronkstuk

Ook het college is enthousiast over de Huizer variant op een grote kerstboom. De boot wordt een ‘pronkstuk’, zo is de gedachte. Daarom geeft de gemeente de stichting de gevraagde subsidie van 6.640 euro.

Daar komt nog een aantal duizend euro bij, want Huizen betaalt ook de beveiligingskosten. De botter blijft ook in de avond- en nachtelijke uren staan op het plein. Om ervoor te zorgen dat de botter niet gesloopt wordt of in brand wordt gestoken zijn er na winkeltijd continu beveiligers aanwezig. Daar heeft Huizen al ruim 3.000 euro voor gereserveerd.

25.000 euro

In totaal zijn er op drie locaties in Huizen kerstfestiviteiten, die de gemeente ook subsidieert. In totaal legt Huizen 25.000 euro neer voor vier initiatieven. Zo zijn er naast de verlichte botter kerstactiviteiten in het Oude Dorp, de Oostermeent en bij de Krachtcentrale.

Dat er weer meer leven in de brouwerij is rond kerst na twee sobere coronajaren en verplichte winkelsluitingen doet Huizen goed. "In de kerstperiode bruist het van de gezellige en laagdrempelige kerstactiviteiten”, jubelt het college.