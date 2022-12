Recent aangelegd fietspad beschadigd door fietsers die over nog zachte asfalt reden

In het Texelse natuurgebied De Dennen is deze week een pas aangelegd fietspad, waarvan het asfalt nog zacht was, beschadigd door fietsers die er overheen zijn gereden. Het gaat volgens de gemeente om een 'moedwillige actie' van de fietsers. Er wordt aangifte gedaan.

De pas in beton gestorte fietspaden zijn afgezet met rood witte linten. Daarnaast is personeel ingehuurd dat erop moet toezien dat de nieuwe fietspaden niet worden betreden.

Dat ging hier dus woensdagavond mis: het fietspad langs de Randweg is over een afstand van 300 meter beschadigd. De gemeente zegt dat het groepje fietsers dat de schade heeft aangericht 'willens en wetens het waarschuwende personeel dat toezicht houdt negeerde'.

De schade zal moeten worden hersteld. Wethouder Cees Hooijschuur noemt het 'compleet respectloos' om bewust een nieuw fietspad te vernielen. "Ik hoop dat mensen zich bewust zijn van de fout die ze gemaakt hebben en dat ze zich alsnog bekend maken."

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat op Texel fietsers een nieuw aangelegd fietspad vernielen. In 2012 gebeurde dit ook al, toen op het fietspad naar de vuurtoren. Inmiddels oud-boswachter Erik van der Spek beklaagde zich daarover op Twitter (zie hieronder zijn tweet van toen). Ondanks dat de schade is gerepareerd, zie je nog altijd de bandensporen in het asfalt staan.