Zet Messi de relatie van dit Haarlemse stel op scherp?

Tien jaar geleden wisselde Kevin Halporn zijn geboorteland Argentinië in voor Haarlem. Samen met zijn vrouw Myrte runt hij de winkel 'Empanadas Maxima'. Vanavond kijken ze samen naar de wedstrijd Argentinïe - Nederland. Hij heeft de voetbalshirts van Messi en Maradonna al klaar hangen, zij zit vanavond in het oranje naast hem op de bank. Ze beloven lief te blijven. Maar of dat ook lukt als het uitdraait op penalty's?