Missie geslaagd: Wieringer echtpaar levert hulpgoederen voor Oekraïne veilig af

Tientallen houtkachels, generatoren en duizenden kilo's voedsel, kleding en meubilair zijn aangekomen in Cherson, Oekraïne. Het echtpaar Dirk en José Krabbendam uit Hippolytushoef heeft de missie volbracht. Na een verblijf van twee maanden in Roemenië keren ze volgende week weer terug naar Wieringen. Hun doel, hulpgoederen brengen naar de oorlogsgebieden, is bereikt. "Ik voel me bijna schuldig dat we hier weg moeten."

"We zijn veilig en gelukkig vrij eenvoudig de grens met Oekraïne overgekomen. Er staan trouwens nog kilometers vrachtwagens te wachten om het land in te kunnen", vertelt Dirk Krabbendam van Stichting Netwerk Roemenië vanuit de auto. "Het sneeuwt hier. Toen we Oekraïne binnenkwamen in het donker was de ellende na 200 meter al duidelijk. Bijna nergens elektriciteit als gevolg van de bombardementen."

Samen met een groep Roemenen zijn Dirk en José richting Cherson gereden. "Het is dan wel bevrijd, maar de stad wordt van over de rivier de Dnjepr nog steeds flink beschoten door de Russen. Zelf zijn we niet in gevaar geweest. Overal waar je komt is gewoon bijna geen energie meer. Alles is aan flarden geschoten."

De hulpgoederen zijn afgeleverd op een centraal punt waarna de spullen verder in het land worden verdeeld richting het front aan gezinnen en ook militairen. Dirk: "Ze willen niet dat wij de gevaarlijke gebieden in gaan. Het is hun oorlog, zeggen ze. We krijgen heel regelmatig filmpjes en foto’s binnen dat de hulpgoederen verdeeld worden."

Tekst gaat door onder de beelden van de ontvangst van hulpgoederen in Cherson.