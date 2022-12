Westertoren gaat ruim een jaar in de steigers

Het is voor de Wester weer het eerste grote onderhoud sinds 2001. Het onderhoud geldt zowel voor de binnen- als de buitenkant van de toren. Zo wordt de houten constructie, het metselwerk, het loodwerk en delen van de natuurstenen hersteld. Daarnaast krijgt het hout, de uurwerken en de bekende blauwe kroon aan de bovenkant een nieuw likje verf. Ook de verlichting op de kerk wordt verduurzaamd.

Aan de binnenkant worden de kerkklokken onder handen genomen. De klokken worden zelf nagekeken en ook de constructie waar ze aanhangen, het carillonframe, wordt vernieuwd. Als het frame wordt vervangen hoort de Jordaan tijdelijk niet de bekende klokken klinken. Wanneer de werkzaamheden aan de kerkklokken precies beginnen, is nog niet duidelijk.

De 'Parel van de Jordaan'

"De Westertoren is misschien wel de bekendste kerktoren van onze stad. Vele Amsterdammers zien de karakteristieke blauwe keizerskroon boven de stad uittornen. De ‘Parel van de Jordaan’ hoort bij de stad en daarom is het belangrijk dat we deze historische toren renoveren en behouden voor de toekomst", aldus wethouder Rutger Groot Wassink (Vastgoed).

De eeuwenoude Westertoren is eigendom en in beheer van de gemeente. De Wester is ontworpen door stadsbouwmeester Hendrick de Keyser, waar een plein in De Pijp naar is vernoemd, en werd voltooid in 1638. Met zijn 87 meter hoogte is het de hoogste kerktoren van de Stad. Tijdens het onderhoud blijft de Westerkerk wel open.