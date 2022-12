De Peiling: overal 30 km per uur binnen de bebouwde kom

In Amsterdam gaat de maximumsnelheid volgend jaar op veel plekken aanzienlijk omlaag, van 50 naar 30 kilometer per uur. In december 2023 zal 80 procent van de wegen in Amsterdam een 30-kilometerweg zijn. Zou dat niet in alle steden in Noord-Holland moeten gelden?

De aanpassing van de maximumsnelheid naar 30km per uur in Amsterdam is een stuk veiliger. AT5 meldt dat uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat 67 procent van de Amsterdammers het verkeer (zeer) onveilig vindt. Ook vindt 83 procent dat te hard rijden leidt tot onveilige situaties in het verkeer.

In de stad komen per jaar twintig mensen om in het verkeer en raken 800 mensen gewond. De gemeente hoopt met het beperken van de snelheid het aantal ongelukken met twintig tot dertig procent terug te dringen. Ook de impact van de ongelukken wordt door de verlaging beperkt.

Toch is niet iedereen het eens met deze nieuwe regel. Zo is het niet zo bevorderlijk voor de reistijd: het duurt veel langer om van A naar B te komen. Daarbij zou het tot veel meer filevorming kunnen leiden. Hoe denk jij erover? Ben jij bereid om straks je snelheid aanzienlijk te verminderen?