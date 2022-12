Allebei goud! Moeder én dochter schitteren tijdens WK gewichtheffen in Orlando

Diana Estaris (37) uit Julianadorp heeft goud gewonnen tijdens het WK gewichtheffen in Orlando (Verenigde Staten). Ze won goud in de klasse 'adaptive masters weightlifting' voor sporters met een handicap. Het is de eerste keer dat Diana meedoet aan het WK. Haar moeder Adela Pijcke (57) won afgelopen week al eerder goud in de klasse gewichtheffen boven 35 jaar.

Moeder en dochter zijn al maanden samen aan het trainen voor het WK in Orlando. Adela Pijcke is pas een jaar of tien actief in het gewichtheffen. Inmiddels runt ze haar eigen sportschool en vliegt ze de wereld over om mee te doen aan wedstrijden. Ze traint samen met haar verstandelijk en lichamelijk gehandicapte dochter Diana, die dezelfde passie heeft opgepikt.

Dit jaar is er op het WK voor het eerst een onderdeel speciaal voor gehandicapte topsporters. "Dat is een try-out", legt Adela uit. Een 'gouden' greep voor Diana Estaris. Hieronder beelden van een geëmotioneerde Diana op het erepodium.