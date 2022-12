Niet iedereen kan WK-kraker zien: "Hopelijk kunnen we 'We are the champions' spelen"

West-Friesland maakt zich op voor de WK-kraker tussen Nederland en Argentinië, die vanavond in Qatar wordt gespeeld. Hoewel het rustig zal zijn op de straten, is niet iedereen in de gelegenheid om de kwartfinale te bekijken.

Eerst maar eens de sfeer peilen bij het Argentijnse restaurant La Guapa, op de Dubbele Buurt in Hoorn. Daar is de kans groot dat de deuren op deze wedstrijddag gesloten blijven. "We hebben nog geen enkele reservering voor vanavond", zegt Anpu Nesan.

Wat sowieso doorgaat is het optreden van Valentine's Tribute to Queen, in P3 in Purmerend. Het is het project van zanger Robby Valentine, met ook Marlies Schuitemaker uit Hoogkarspel op zang. "Ik ben wel bang dat de wedstrijd ons bezoekers kost. Dat mensen toch niet komen. Terwijl dat niet hoeft, want P3 gaat eerder open, zodat mensen in de foyer kunnen kijken. Onze show begint ook iets later, om 21.30 uur. Met een beetje mazzel sluiten de bezoekers in feeststemming bij ons aan."

Zanger Robert Kempe (Robby Valentine, red.) is een groot voetbalfan. "Hij zei al: 'als het echt spannend is, dan kijk ik de wedstrijd af, hoor'." Schuitemaker maakt zich ondanks alles klaar om alle Queen-klassiekers te zingen. Ook 'We are the champions' - het ultieme voetballied - mag niet ontbreken op de setlist. Toch? "Als we vanavond in de pan gehakt worden, moeten we die misschien maar niet doen. Maar hopelijk kunnen we hem gewoon spelen."

Discozwemmen

Nederland-Argentinië of niet, net als iedere vrijdag is er vanavond 'gewoon' discozwemmen in De Zeehoek in Wervershoof. Normaal gesproken goed voor 80 tot 100 jongeren. "Die aantallen gaan we vanavond niet halen", zegt Bart Timmer van De Zeehoek. "Het is altijd moeilijk inschatten hoe druk het wordt. Maar iedereen met een zwemdiploma is welkom. Waarschijnlijk heb je lekker veel ruimte in het water."

Drie personeelsleden houden de boel in de gaten. Timmer: "We hebben het geluk dat het stuk voor stuk geen enorme voetbalsupporters zijn, dus dat is geen probleem. En als het anders was: ze zullen toch gewoon moeten werken."

Kaarten weggegeven

Al lange tijd had Janny Veldman uit Andijk concertkaarten voor Waylon op zak. De zanger treedt vanavond op het Schouwburg Het Park in Hoorn, precies tijdens de wedstrijd. "Als ik moet kiezen tussen Waylon en Nederland-Argentinië, gaat het voetbal toch voor."

Ze besloot haar tickets weg te geven. "Ik had ze kunnen verkopen, maar geef ze liever aan iemand die het niet breed heeft en die ik dan een mooie avond kan bezorgen." De kaarten zijn na een oproep op Facebook inmiddels vergeven. "Diegene was er heel blij mee. Dat geeft mij een goed gevoel. Iedereen blij."

Ze bekijkt de wedstrijd thuis. "Lekker in mijn eigen bubbel, op de bank. En nu maar hopen dat ze een ronde verder komen."