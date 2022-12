Auto knalt tegen lantaarnpaal op de N247, bestuurder spoorloos

Tijdens de dichte mist vannacht is er een auto tegen een lantaarnpaal gereden op de N247. Dit gebeurde rond 02.00 uur in Broek in Waterland. Of er iemand gewond is geraakt is onduidelijk, de bestuurder is niet gevonden.

Hulpdiensten troffen de auto aan in de rijrichting van Monnickendam. Volgens getuigen was er een lantaarnpaal uit de grond gereden en een stuk verder lag een verkeersbord plat op de grond. De klap is hard geweest, want het motorblok van de auto lag zo’n tien meter bij het voertuig vandaan.

De bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen. Brandweer en politie hebben zowel de buurt als sloten afgezocht, maar konden niemand vinden. De weg was wegens onderzoek tot ongeveer 04.00 uur afgesloten.