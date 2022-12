Gemeente investeert 20 miljoen euro om Amsterdammers aan het werk te krijgen

Met het programma 'Iedereen Kans Op Werk' wil de gemeente het aantal Amsterdammers in de bijstand verminderen. In de afgelopen drie jaar is dat aantal al gezakt van 40.281 Amsterdammers naar 35.686. Om dit aantal nog verder te verlagen wordt er geïnvesteerd in onder andere de begeleiding en in om- en bijscholing.

"We hebben te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt en toch staan nog te veel mensen langs de kant", reageert wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken). "We willen de drempels die er zijn om aan het werk te gaan zoveel mogelijk wegnemen. Want een baan is belangrijk om meer dan alleen een inkomen, het zorgt voor zelfstandigheid en een sociaal netwerk."

Uitstroompremie

In 2023 worden de Amsterdammers die de stap naar betaald werk zetten financieel beloond door de gemeente, met de zogenoemde uitstroompremie. De gemeente verleent deze premie om ervoor te zorgen dat mensen sneller de stap richting het werk zetten, ook heeft de premie als doel dat een terugval in de bijstand minder snel voorkomt.