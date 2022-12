APK-keuring escaleert: man parkeert bus voor Oekraïense kinderen voor ingang RDW

Eric Junge uit Amsterdam verzorgt al enkele maanden het vervoer van Oekraïense kinderen in Haarlemmermeer. Eén van de bussen moest gisteren langs de garage voor een algemene periodieke keuring (APK) en werd afgekeurd. Toen de 64-jarige buschauffeur even later, na de te verrichten reparaties, terugkeerde bleek de RDW geen tijd meer te hebben voor een nieuwe keuring. "Nu kunnen wij 25 kinderen niet naar school brengen."