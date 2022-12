Stad zegt doelstelling woningbouw te halen: meer dan 7.500 woningen in aanbouw in 2022

Het ziet er volgens wethouder Van Dantzig (Woningbouw) naar uit dat de stad de doelstelling van het bouwen van 7.500 woningen in dit jaar zal halen. Dat maakte hij bekend tijdens het evenement De Prijzen, waarbij de beste en mooiste woningbouwprojecten in de stad worden beloond.

Van Dantzig is tevreden dat het vooraf gestelde aantal behaald lijkt te worden en zelfs hoger zal uitvallen. “We hebben als doelstelling om 7.500 woningen per jaar te realiseren en ondanks de uitdagingen in de markt ziet het ernaar uit dat er in 2022 7.713 woningen in aanbouw zijn genomen", geeft hij aan. "Hiermee bouwen we in Amsterdam meer dan 10 procent van de woningen in Nederland. Half januari 2023 maken we de officiële cijfers bekend, voorafgaand aan de woningbouwrapportage.”

Vrees voor bouwcrisis

Uitdagingen om de doelstelling te halen waren er inderdaad. Zo vreesde de wethouder in november nog voor een bouwcrisis na de uitspraak van de Raad van State om geen bouwvrijstelling te verlenen. Deze vrijstelling zou mogelijk maken dat er voor bouw, aanleg en sloop van woningen, wegen en verduurzamingsprojecten geen natuurvergunning nodig zou zijn.

Het effect hiervan doet de wethouder vooral vrezen voor de doelstelling van volgend jaar, zo liet hij eerder weten. ""We hebben mensen nodig die willen investeren, die zijn er gelukkig nog", vertelde de wethouder toen. "Je moet kunnen bouwen voor stikstof: dat kan gelukkig in Amsterdam. Maar als wij steeds meer moeten onderbouwen, wordt het wel steeds ingewikkelder om die aantallen te bouwen."

Woningbouw stimuleren

Tegelijkertijd zijn er ook meevallers voor de bouw. Om aan de enorme woningvraag te voldoen zijn er zaken versoepeld. Zo heeft het college onder andere besloten de inflatie tijdelijk niet door te berekenen in de grondprijs. "Er is besloten de indexatie voor bouwgrond te matigen en spreken we veel en vaak met het Rijk om de woningbouw blijvend te stimuleren", aldus Van Dantzig. "De recentelijk toegewezen gelden voor versnelling woningbouw en infrastructuur zullen zeker helpen, tegelijk brengt de oorlog in Oekraïne en langslepende stikstofdossier veel onzekerheid. Wij zetten ons iedere dag in om woningbouw te versnellen en zullen dat blijven doen."

De exacte informatie over welk soort woningen gebouwd zijn en het definitieve aantal woningen dat er in de stad is bijgekomen wordt in januari bekend. Dan zal ook het Woningbouwplan naar buiten komen waarin het stadsbestuur de plannen voor de komende jaren bekend maakt.