Niet klagen maar doen: buurtbewoners realiseren eigen buurtpark

Wanneer een voormalig voetbal- en handbalterrein ten prooi dreigt te vallen aan gemeentelijke woningbouwplannen en omwonenden in verzet komen, verzinnen een aantal buurtbewoners een alternatief. Een park met verschillende (sport)faciliteiten. Ze vragen om goedkeuring bij de gemeente en zamelen 30.000 euro in om de plannen te realiseren. Inmiddels is Het Groene Hart Oudorp een groene oase met kabelbaan, sportfaciliteiten en een pluktuin.

Het Groene Hart Oudorp - Mark Peterson, Het Groene Hart Oudorp

Het voormalig voetbal- en handbalveld tussen de Herenweg, 't Wuiver, Antaresstraat en de Neptunusstraat in Oudorp, heeft in totaal drie toegangen. Bij de hoofdingang staat een natuurstenen bord, gemaakt door een van de bewoners, waarmee bezoekers welkom worden geheten. Iets verderop staan twee Japanse poorten die ongeveer drie weken geleden door bewoners zijn neergezet. Eenmaal door de poorten komt je terecht in de pluktuin met zo'n 200 planten en bomen waarvan een belangrijk deel eetbaar is. Denk aan fruit-planten en -bomen en diverse soorten kruiden. Naast de pluktuin staan trimtoestellen, speeltoestellen, een amfitheater, een tokkelbaan en twee speelvelden. Eén van gras en één van asfalt. Omzetten in iets positiefs De gemeente had aanvankelijk andere plannen voor het terrein. Zij wilde er sociale woningbouw realiseren. Veel buurtbewoners zagen die plannen niet zitten. "Scholen in Oudorp maken er gebruik van voor de gymlessen. Ook spelen veel kinderen daar. Op deze plek bouwen, is onzinnig", zei een van de buurtbewoners eerder tegen NH Nieuws. Maar met alleen klagen, kom je er niet, zo was de gedachte van een aantal buurtbewoners. "We zeiden tegen elkaar, we kunnen wel in het negatieve blijven hangen en ons alleen maar verzetten, maar het ook omzetten in iets positiefs", vertelt een van de initiatiefnemers Mark Peterson. Met kennis uit de gemeenschap, Peterson werkt zelf als architect, een andere buurtbewoner als projectontwikkelaar en weer een ander als weg- en wegenbouwkundige, maken zij een alternatief plan. Een groen speelveld ingesloten tussen woningen. Pluktuin voor de kinderen Om niet aan de wensen van de rest van de buurt voorbij te gaan, organiseren zij diverse bijeenkomsten. "De een gaf aan een voetbalveld te willen, de ander een pluktuin voor de kinderen." De pioniers voegen alle wensen en ideeën samen in één plan en gaan daarmee naar de gemeente. Tekst loopt door onder foto

De pluktuin - Mark Peterson, Het Groene Hart Oudorp

"In oktober 2015 wordt het bestemmingsplan uiteindelijk door de gemeente gewijzigd naar een plek voor speelvoorzieningen, sport- en spel, recreatie en evenementen." Na die vaststelling zetten bewoners de Vereniging Groene Hart Oudorp op en gaan samen met de gemeente aan de slag om een eigen buurtpark te realiseren. "Hieraan zat wel één voorwaarden. Als bewoners moesten wij zelf 30.000 euro inleggen. En flink bedrag dat je niet zomaar bij elkaar krijgt, dachten we." Inmiddels is het ruim een jaar later als de gemeente de eerste voorbereidingen treft. Na diverse onderhandelingsrondes wordt het officieel en beginnen inwoners met de wervingsrondes. Tegen alle verwachtingen in, krijgen zij het geld binnen mum van tijd bij elkaar. Diverse donateurs - waaronder buurtbewoners - schieten financieel te hulp. En de plannen worden uitgewerkt. Handen uit de mouwen Zo bouwen een aantal handige Harry's uit de buurt in drie weekenden een eigen amfitheater en leggen buurtbewoners met groene vingers een pluktuin aan. Vol trots praat Mark over het eindresultaat. "Veel mensen maken inmiddels dankbaar van het buurtpark gebruik. De nabijgelegen school komt met regelmaat op bezoek." Mark is enorm tevreden over de uitwerking van de plannen. "Het voldoet aan alle verwachtingen." Toch heeft hij nog wel één wens. "We hebben een mini-moestuin aangelegd, speciaal voor schoolkinderen, maar de animo is nog niet erg groot." Hij hoopt dan ook dat zich snel jonge kinderen met ouders of grootouders melden om samen aan de slag te gaan. "Dat de tuin doordeweeks bijvoorbeeld door de kinderen wordt onderhouden en in het weekend door de opa's en oma's. Zo komt jong en oud bij het buurtpark samen." Tekst loopt door onder foto

Buurtpark Oudorp - Mark Peterson, Het Groene Hart Oudorp

Tip van Mark Peterson "Een burgerinitiatief is net een voetbalploeg bij een toernooi. Samenwerken is essentieel, het team (de buurt) gaat boven het individu en het doel is winst voor de buurt. Overleg goed en zorgvuldig en stel je ploeg samen met het oog op de klus en het gewenste resultaat. Met hard werken en een beetje geluk, wint de hele buurt en daarmee de gemeenschap."