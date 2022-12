Waddeneilanden krijgen vijf miljoen van het Rijk voor versnelde bouw van 200 woningen

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimte keert de Waddeneilanden vijf miljoen uit voor het versneld bouwen van tenminste 200 woningen. De verwachting is dat in de periode tot 2025 de eerste 75 woningen zullen worden gerealiseerd. Hoe de verdeelsleutel precies gaat worden, is nog niet bekend.

Door de eilandspecifieke kenmerken , zoals de schaarste ruimte, kwetsbare natuur en de afhankelijkheid van aanvoer van materialen en personeel van het vaste land, is woningbouw op de Wadden niet alleen complex maar ook kostbaar.

Op Texel staan in de plannen tot en met 2025 dat er liefst 348 woningen gebouwd moeten worden in verschillende dorpen. Op het eiland is een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen, spoedzoekers en de opgave omtrent opvang van vergunninghouders en vluchtelingen. De gemeente doet al een eerste aanzet om zogeheten flexwoningen te realiseren. Deze komen op twee locaties aan de Marsweg aan de rand van het woongebied 'De Tuunen'. Het gaat hier om totaal 222 woningen waar de raad volgende week een besluit over moet nemen.

Voorbereidingen

Ook zijn er voorbereidingen in de andere dorpen. In De Cocksdorp, Oosterend, Oudeschild en Den Hoorn zijn al de voorbereidingen genomen voor de woningbouw. Zo worden de bestemmingsplannen voorbereid en zijn de inrichtingen van de nieuwe woonwijken ook al bekend. Dit gaat om een combinatie van sociale huurwoningen, middenhuur, koopwoningen en CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), waarbij Texelaars zelf mogen bouwen. In hoeverre deze woningen ook onder de subsidie vallen, is nog niet bekend.

Regio Deal

Naast de toegekende vijf miljoen beogen de eilandgemeenten tot en met 2030 zelf zo'n 50 miljoen te investeren in woningbouw. Ook hopen zij aanspraak te maken op ondersteuning en betrokkenheid van het Rijk via een Regio Deal. In november van dit jaar dienden zij hiertoe een aanvraag in. Naast woningbouw maken onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid en duurzaamheid hier deel van uit.

De realisatie van passende en betaalbare woningen binnen de schaarste ruimte van de eilanden vraag ook om nieuwe woonvormen. Daarom zetten de eilandgemeenten in de ontwerpen in op thema's als flexibiliteit en multifunctionaliteit. Texel is daar dus al volop mee bezig. Bij de woningbouw staan circulariteit en duurzame energie hoog in het vaandel.