Amsterdamse rapper Bofplace verdacht van moord op eigen moeder

De Spaanse politie verdenkt Amsterdammer Dennis K. (26), beter bekend als rapper Bofplace, ervan zijn moeder te hebben vermoord. Dat meldt het AD . De 61-jarige moeder werd dood aangetroffen in een appartement in Estepona, een stad in het zuiden van Spanje, waar ze mishandeld en gewurgd zou zijn door haar eigen zoon.

De moeder van K. zou begin deze week naar Málaga zijn gevlogen na waarschuwingen over vreemd gedrag van haar zoon. Het stel bij wie K. in huis verbleef lichtte de moeder in nadat ze zich door zijn gewelddadige gedrag gedwongen voelden het huis te verlaten. De moeder vloog naar Spanje, werd door het stel van het vliegveld opgehaald en naar het appartement gebracht. Daar wilde ze, achter gesloten deuren, alleen met haar zoon praten.

Een dag daarna werd het stel van wie het appartement is, ingelicht door een buur, die het verdacht vond dat de voordeur openstond. Het stel trof het lichaam van de moeder aan, mishandeld en gewurgd.

Conflict

Dennis K. werd gisteren gearresteerd door de Spaanse politie toen hij overstuur achter het stuur zat op een snelweg. Spaanse media schrijven dat hij onder invloed was van drugs en met medicatie gekalmeerd moest worden. K. zal nog psychiatrisch onderzocht worden.

De verdachte is een bekende van politie en justitie. Zo zou hij in januari nog een lid van Zone6, de rapformatie onder leiding van JoeyAK, hebben neergeschoten op een feest in Suriname.