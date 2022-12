Moskeeën roepen bij vrijdaggebed op te stoppen met rellen na WK-wedstrijden Marokko

Na de plaatsing voor de knock-out fase van het WK en na de gewonnen achtste finale van Spanje werd er op verschillende plekken in de stad feestgevierd, maar sloeg de sfeer ook beide keren om. Op het Mercatorplein liep het bijvoorbeeld tweemaal uit de hand en moest de ME ingrijpen.

Vanuit de Badr Moskee liepen buurtvaders rond op het plein om de jongeren in toom te houden. Ook Mohamed El Fakiri, secretaris van Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland, was aanwezig en vond dat "een paar jongens het verpesten voor iedereen".

Nu zullen alle moskeeën in de stad erbij stilstaan, iets waar hij afgelopen woensdag al op hintte. "Via de moskeeën en de imams hebben we lezingen en oproepen gedaan", vertelde hij na de rellen aan AT5. "Ook aan ouders: praat met de jongeren. Een groot deel van ouders en jongeren doet het goed, die hebben lachen en feestvieren als intentie. Nu gaan we weer ons best doen om weer met de jongeren te praten in aanloop naar zaterdag. Via de moskeeën, via bekende imams, de rolmodellen."