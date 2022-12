Dienstregeling van de NS aankomende zondag wéér op de schop, dit betekent het voor jou:

Eén van de aangepaste trajecten is Amsterdam - Zandvoort. In de daluren en in het weekend moet zal er een overstap gemaakt moeten worden op Haarlem. In de spitsuren blijft de trein nog wel direct rijden. Volgens een woordvoerder van de NS wordt nog gekeken of er in de zomer wél een rechtstreekse verbinding mogelijk is, in verband met strandverkeer.

Tussen Amsterdam - Hoofddorp gaan doordeweeks in plaats van zes sprinters per uur, nog maar vier sprinters per uur rijden. In het weekend blijven dit er zes.

Ook tussen Amsterdam - Haarlem gaat er een verandering plaatsvinden. In de avonden en in het weekend gaan er in plaats van vier, nog maar twee sprinters per uur rijden.

Van maandag tot en met donderdag rijdt tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam weer iedere 10 minuten een trein. Dit betekent dat Enkhuizen en Hoorn weer een rechtstreekse verbinding heeft met Utrecht en Eindhoven.

Meer zitplaatsen

Met het verlengen van de treinen wil de Nederlandse Spoorwegen ervoor zorgen dat er meer zitplaatsen gecreëerd worden. Het komt geregeld voor dat passagiers op drukke trajecten moeten staan. In de kolom hieronder zie je wat dat betekent voor de zitplaatsen in jouw gemeente.