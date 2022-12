Twee mannen aangehouden op verdenking betrokkenheid explosie Huizer Roef

Het gaat om twee mannen van 36 en 21 jaar uit Amsterdam. Volgens de politie zijn ze onlangs aangehouden en zitten ze in hechtenis. Ze worden ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de explosie in Huizen en ook die in Hoef en Haag en Tienhoven. In verband met het nog lopende onderzoek wil de politie niet meer kwijt dan dit.

Begin september werden er ook twee verdachten aangehouden. Toen ging het om een 33-jarige Rotterdamse en een 42-jarige verdachte uit Den Haag.

Explosie Roef

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli ging het gruwelijk mis toen er een explosief af ging voor een woning aan de Huizer Roef. Precies een week eerder werden twee woningen daar gesloten door de burgemeester omdat er een dreiging uitging naar deze woningen.

De bewoners moesten de woning halsoverkop verlaten. De dreiging zou te maken hebben met een conflict in het drugscircuit.