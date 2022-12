Automobilist in Amsterdam op de rem: bijna overal 30 km/u in de stad

De maximumsnelheid in Amsterdam gaat volgend jaar op veel plekken flink omlaag. De gemeenteraad besloot al eerder om in grote delen van de stad de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur te verlagen. Nu zijn de details bekendgemaakt, en blijkt dat er is besloten dat 80 procent van de wegen in de stad een 30 km-weg wordt, en dat de maatregel in december 2023 ingaat.

Met deze keuze wil wethouder Melanie van der Horst van Verkeer en Vervoer de situatie op de weg veiliger en stiller maken. Het stadsbestuur heeft groen licht gegeven om aan de voorbereidingen te beginnen om op 270 kilometer weg aanpassing door te voeren. Stoplichten, borden en lijnen zullen aangepast worden zodat de wegen voldoen aan de eisen die bij een 30 km-weg horen. Voor het openbaar vervoer zullen waar mogelijk aparte banen gecreëerd worden zodat er 50 kilometer per uur gereden kan blijven worden en ook op de trambanen mag 50 gereden worden. In de straten waar daar geen ruimte voor is moet ook het ov 30 kilometer per uur gaan rijden. Onveilig gevoel Volgens de wethouder komt deze ingrijpende verandering tegemoet aan de wensen van de Amsterdammer. "We hebben haast met het verlagen van de maximumsnelheid op de wegen, want het grootste deel van de Amsterdammers voelt zich onveilig in het verkeer", geeft Van der Horst aan. "We gaan nu concrete stappen zetten naar de invoering van de 30 km-wegen in december 2023, zodat we echt een grote slag kunnen slaan om het Amsterdamse verkeer veiliger te maken."

AT5 / Luuk Koenen

De gemeente heeft onderzoek gedaan en hieruit is gebleken dat 67 procent van de Amsterdammers het verkeer (zeer) onveilig vindt. Ook vindt 83 procent dat te hard rijden leidt tot verkeersonveilige situaties. In de stad komen per jaar twintig mensen om in het verkeer en raken 800 mensen gewond. De gemeente hoopt met het beperken van de snelheid het aantal ongelukken met twintig tot dertig procent terug te dringen. Ook de impact van de ongelukken wordt door de verlaging beperkt. Campagnes Het komende jaar wordt gestart met campagnes zodat iedereen kan wennen aan de snelheidsaanpassing en daarnaast op de hoogte is dat maximumsnelheid op veel plekken fors omlaag gaat. Ook zullen verschillende 30 km-wegen in de loop van 2023 al worden geopend zodat Amsterdammers kennis kunnen maken met de verandering in de verkeerssituatie. De gemeente zet ook in op campagnes en lessen op scholen.