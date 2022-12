Jubelstemming in Zandvoort om twee extra edities van F1: "Vurige hoop van elke ondernemer"

"Het is natuurlijk de vurige hoop van elke ondernemer en nu het definitief wordt is het één groot feest natuurlijk", vertelt Bart Schuitenmaker, eigenaar van brasserie ZiN. "Echt fantastisch." Hij en zijn collega-horecaondernemers in de Haltestraat, zijn positief over de komst van de DGP in 2024 en 2025.

"Het moest even definitief gemaakt worden, maar eigenlijk wisten we het al", vertelt Rob Smits van café Fier. "Het is natuurlijk twee jaar lang een heel groot feest, dus ik denk dat dat wel de reden is dat er nog twee jaren bijkomen." De ondernemers verdienen goed aan de Formule 1-bezoekers. Daardoor kunnen ze wat reserves opbouwen waarmee ze de winter door kunnen. "Er liepen hier een kleine tienduizend mensen rond 's avonds, dus daar kan eigenlijk niet meer bij. Het was vol", aldus Smits. Hij kijkt nu al uit naar het komende raceweekend.

Helemaal Top!

Ook op straat klinken enthousiaste geluiden. "Dit hoort bij Zandvoort, het is goed voor de middenstand", vertelt een meneer. "Echt helemaal top! Ik ben groot fan van Max, dus heel blij dat de race nog twee extra jaren hier gereden wordt", vertelt een mevrouw die vlakbij het circuit woont. "Ik ga altijd even kijken in de Van Speijkstraat waar de mensenmassa doorheen loopt richting het circuit. Echt prachtig om te zien. Ik kijk er nu al naar uit, het kan niet snel genoeg eind augustus zijn."