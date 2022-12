Alkmaar liet Oekraïense vluchtelingen maandenlang in brandgevaarlijke chalets wonen

Maar zelfs als we vier woonwagens bij elkaar optellen, staan ook de brandcompartimenten niet op voldoende afstand van elkaar. Volgens het bouwbesluit zijn naastliggende chalets met de verplichte tussenafstand van 4,5 meter in ieder geval dertig minuten beschermd tegen overslaand vuur.

"We lossen de onveilige situatie nu op met twee brandwerende wanden, die we tussen de chalets plaatsen"

Verder wordt ons uitgelegd dat de opvanglocatie van zeven uur 's avonds tot zeven uur 's ochtends wordt bewaakt. "De nachtbewaker loopt drie keer per uur een rondje over het terrein", verklaart de inspecteur.

Uit het gezamenlijke bezoek komt dan toch de aap uit de mouw: er wordt toegegeven dat de chalets in alle haast te dicht op elkaar zijn geplaatst.

Ingewikkelde klus

Maar het opnieuw indelen van de woonwagens is volgens de inspecteur een ingewikkelde klus. "We lossen dit nu zo snel mogelijk op met twee brandwerende wanden, die we tussen de brandcompartimenten plaatsen. Om de hele boel nu te gaan verplaatsen, daar doen we de Oekraïense bewoners ook geen plezier mee. Die mensen hebben al genoeg meegemaakt."