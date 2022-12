Busregeling in 't Gooi vanaf zondag op de schop, maar vanuit Laren klinken zorgen

Ov-gebruikers in Laren maken zich flinke zorgen over het verdwijnen van een aantal buslijnen. Vanaf zondag 11 december gaat in 't Gooi de dienstregeling van vervoerder Transdev op de schop en dat zou ten koste gaan van de bereikbaarheid van het Brinkdorp.

Vanuit de onlangs geïnstalleerde jongerenraad van Laren klinken bezorgde geluiden over de nieuwe dienstregeling van Transdev. Emmanuel Lucas en Louise Babel zijn twee jongerenraadsleden en kaartten dit aan bij verkeerswethouder Frits Westerkamp. "Wij maken ons zorgen over de bereikbaarheid van Laren naar Amsterdam", vertelt Lucas.

Zo verdwijnt Lijn 107 en gaat Lijn 109 op de schop. "Veel OV-gebruikers pakken vanuit Laren de lijn 109 om daarna over te stappen richting Amsterdam." Deze lijn gaat minder rijden: namelijk een keer per uur, alleen tijdens de spits in Hilversum rijdt die 2 keer. Dit moet gecompenseerd worden met het alternatief: het HOV-busstation tussen Laren en Eemnes. "Maar die komt vanwege stikstofmaatregelen en het station komt aan de rand van Laren. Dus die betere bereikbaarheid door de HOV-lijn is nog lang niet gerealiseerd", legt het jongerenraadslid uit.

Wat betreft de realisatiedatum van het busstation verwijst de vervoerder naar de provincie. "Wij hebben hier als vervoerder alleen op te schakelen. Volgens onze laatste informatie gaat naar verwachting de schop in het voorjaar van 2023 de grond in. Het gehele project moet in het najaar van 2024 klaar zijn", zo laat Transdev weten. "Of het project dan helemaal klaar is hangt vooral af van de uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling van de stikstofuitstoot."

Moeilijke overstap

Daarnaast moet je in de nieuwe dienstregeling tijdens de randuren zowel op de heen- als terugweg overstappen en 20 minuten wachten op een winderig busstation. Dat deze reis in de randuren moeilijker gaat worden 'hangt af van de wijze waarop je van en naar Amsterdam wil reizen', reageert Transdev.