Brandalarm station Hilversum na vier uur loeien eindelijk uit, 'Heel irritant geluid'

Het brandalarm op station Hilversum is na vier uur loeien eindelijk uit. Het alarm is hoogstwaarschijnlijk afgegaan door de werkzaamheden in een van de winkels in het gebouw. Maar de exacte oorzaak is niet duidelijk.

"Van een gevaarlijke situatie is geen sprake geweest, maar het is natuurlijk wel een irritant geluid", laat de woordvoerder van de NS weten aan NH Nieuws. Een van de winkels op het station is bezig met een herinrichting en door die werkzaamheden zou het alarm af zijn gegaan. Een exacte oorzaak is volgens de woordvoerder niet duidelijk.

Het treinverkeer werd niet gehinderd door het alarm en de reizigers en winkeliers bleven rustig tijdens het afgaan. Inchecken was echter niet mogelijk, omdat de poortjes automatisch open sprongen en een waarschuwing gaven dat reizigers het station 'direct te verlaten.' Via Twitter adviseerde de NS reizigers aan dienstdoende conducteurs uit te leggen waarom inchecken niet mogelijk was en op het eindstation gewoon uit te checken.

