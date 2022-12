Rustig winterweer in weekend kan zorgen voor overlast door houtrook

De komende dagen is er een verhoogde kans op overlast door houtrook. Vanaf donderdagavond wordt de wind veelal aflandig en neemt-ie in kracht af. Dit betekent dat we de aanvoer van schone lucht vanaf de Noordzee kwijtraken. Omdat veel mensen met dit weer de houtkachel aanzetten, is de kans op een slechtere luchtkwaliteit groot. Zeker omdat er weinig wind en het grotendeels droog is. Dit laat Weeronline weten.

Dit weekend is het koud met maxima van 2 of 3 graden op zaterdag en 0 tot 2 graden op de zondag en in de nachten vriest het licht. Met deze weersomstandigheden is het aanlokkelijk om thuis de houtkachel aan te steken. Omdat het nauwelijks waait en veelal droog blijft kan de houtrook rondom de huizen in de lucht blijven hangen.

Ook de eerste dagen van de nieuwe week gaan droog van start en waait het nauwelijks. Er zijn veel wolkenvelden met slechts af en toe zon. Door het rustige winterweer is ook deze dagen de kans op overlast van houtrook aanzienlijk. Het blijft aanhoudend winters met overdag waarden iets boven het vriespunt en in de nachten op grote schaal vorst. Later in de week draait de wind en nemen de neerslagkansen toe waardoor de overlast door houtrook dan weer zal verminderen.