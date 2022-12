Rechter fluit burgemeester Huizen terug: supermarkt mag weer drank verkopen

Voorlopig mag de Boni in Huizen weer alcohol verkopen. Dat heeft de rechter bepaald. Met dit besluit draait hij het verbod, dat burgemeester Niek Meijer de supermarkt in het Holleblok had opgelegd, terug. Volgens de rechtbank zat het opgelegde verbod niet goed in elkaar.

Dat de Alcoholwet is overtreden, staat buiten kijf. Dat erkent ook de supermarkt. En volgens die wet heeft de burgemeester ook de bevoegdheid om een verkoopverbod van alcohol op te leggen als er bij een bedrijf drie keer een overtreding in twaalf maanden is geconstateerd.

Daar plakte hij nog twee voorwaarden aan vast. Zo mocht er tijdens de periode van het verkoopverbod geen alcohol meer staan in de schappen en was mocht de verkoop van alcohol niet worden verplaatst naar de slijterij in de supermarkt.

Meijer legde de Huizer supermarkt eind november een verbod op van zes weken. Het niet mogen verkopen van alcohol zou duren tot voorbij de feestdagen. De burgemeester besloot deze maatregel te nemen doordat de winkel voor de derde keer alcohol had verkocht aan iemand van onder de 18 jaar. Het ging opnieuw om een zogeheten testkoper, die in opdracht van de gemeente bezoekjes brengt aan sportclubs maar ook supermarkten.

"Het is niet goed duidelijk gemaakt waarom het algehele verbod nodig was en ook niet waarom het zes weken moet duren"

Maar het verbod wringt volgens de rechtbank omdat burgemeester Meijer niet zorgvuldig gehandeld zou hebben. "Het is niet goed duidelijk gemaakt waarom het algehele verkoopverbod nodig was en ook niet waarom het verbod zes weken moet duren", luidt de uitleg.

Bij zijn beslissing heeft de voorzieningenrechter ook rekening moeten houden met de belangen van de supermarkteigenaar. Die stelt dat hij door dit verbod omzetverlies leidt en daarbij een flinke deuk oploopt in de reputatie van zijn de supermarkt.

Zo vaak tegen de lamp

Wat er bij de rechter niet inging, was de opmerking van de supermarkteigenaar dat haar geen enkel verwijt kon worden gemaakt. Als dat inderdaad het geval was dan had de supermarkt veel scherper geweest op de verkoop van alcohol aan minderjarigen en waren zij niet drie keer in een jaar tijd tegen de lamp van gemeente aangelopen.

Zoals gezegd, is het verkoopverbod nu voorlopig van de baan. De komende periode mag de supermarkt gewoon weer alcohol verkopen. Daar staat wel een 'maar' tegenover, want burgemeester Meijer gaat wel opnieuw kijken naar het opgelegde verbod. Als hij deze maatregel toch wil opleggen, zal hij dat zorgvuldiger doen en met betere tekst en uitleg komen over het waarom.

In een korte reactie laat de gemeente Huizen weten dat zij momenteel studeert op wat de vervolgstap wordt. Volgende week moet bekend zijn welk besluit de burgemeester gaat nemen.