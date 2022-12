Westzaan wil oorlogsmonument en is op zoek naar een kunstenaar

Ieder dorp in de Zaanstreek heeft wel een oorlogsmonument, alleen Westzaan heeft er geen. En dat is niet gek, want er zijn in het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog geen slachtoffers gevallen. Toch pleit Rina Schenk voor een monument. "Want er is juist heel veel gebeurd tijdens de oorlog", vertelt de voorzitter van het 4 en 5 mei Comité Zaanstad aan NH Radio.

"Er zijn aardig wat mensen geweest in Westzaan die hun deuren hebben geopend voor Joodse gezinnen om onder te duiken", vertelt Schenk in het radioprogramma De Ontbijttafel. "Er is nooit een slachtoffer geweest die is opgepakt en vermoord. Daarom is er nooit een oorlogsmonument opgericht in het dorp."

Het 4 en 5 mei Comité Zaanstad vindt het toch belangrijk dat er een monument komt in het dorp. "Natuurlijk zou je kunnen zeggen: 'het is al zo lang geleden, waarom zou je dat nu nog doen', maar we merken ook dat het antisemitisme toeneemt en dat de verdraagzaamheid naar elkaar afneemt. En dan denk je toch terug aan de Tweede Wereldoorlog en de lessen die je daaruit kunt leren."

Kunstenaar

De draagvlak in Westzaan voor een monument is groot. "We zitten nog maar op het begin van het proces, maar de reacties zijn allemaal positief. De volgende is stap is hoe moet dat monument eruit komen te zien. Dus wij zijn op zoek naar een kunstenaar."

Over de plek is al nagedacht. "Bij het oude gemeentehuis, het Reght Huys, daar is een plantsoentje en dat vinden we een mooie plek", aldus Schenk. En de kosten? "Het wordt natuurlijk niet gratis gemaakt, dus we moeten op zoek naar geld."

De gemeente Zaanstad is ook positief over het plan. Het doel is om in 2025 een oorlogsmonument te kunnen plaatsen in Westzaan.