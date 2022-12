Mercatorplein zaterdag opnieuw veiligheidsrisicogebied rond WK-wedstrijd Marokko

De beslissing van de driehoek (burgemeester, politie en OM) heeft te maken met de ongeregeldheden die plaatsvonden na de afgelopen drie wedstrijden die Marokko op het WK speelde. Daarbij braken er, met name op het Mercatorplein, rellen uit waarbij onder meer zwaar vuurwerk werd afgestoken, dit vuurwerk werd dinsdag zwaar ook naar hulpverleners gegooid. In alle gevallen werd de Mobiele Eenheid opgeroepen om de openbare orde te herstellen.

Ook nu laat de driehoek weten dat er zaterdag ruimte moet zijn voor spontane feesten op straat, maar dat dat wel grenzen heeft. "Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het plegen van geweld worden niet toegestaan. De politie treedt op als het nodig is."

Zwaar vuurwerk

Het voetbalteam van Marokko plaatste zich afgelopen dinsdag voor het eerst in de historie voor de kwartfinale van een WK. Net als de eerder gewonnen wedstrijden barstte er een feest los op het Mercatorplein, maar na een paar uur sloeg de sfeer om en werd er onder meer zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Uiteindelijk vaardigde burgemeester Halsema dinsdag en ook vorige week donderdag een noodbevel uit en werd de menigte door de ME van het plein verdreven.

Bij de ongeregeldheden van donderdag werden in West negen aanhoudingen verricht, dinsdag waren er tien arrestaties. Eén persoon is aangehouden voor het gooien van vuurwerk naar een hulpverlener. De politie laat weten dat zij streng gaan optreden tegen de strafbare feiten die dinsdagavond werden gepleegd. "Het moge duidelijk zijn: geweld tegen hulpverleners en onze bondgenoten, zoals buurtvaders en -moeders, jongerenwerkers en verkeersregelaars, is onacceptabel."

Huisarrest