De Peiling: ik verstuur nog kerstkaarten

Bij het versturen van kerstkaarten scoort onze provincie zeker niet hoog, blijkt uit onderzoek van. Alleen in Limburg worden minder kerstkaarten verstuurd. Ook een leuke kerstkaart op de deurmat ontvangen is in Noord-Holland niet meer vanzelfsprekend. Daarmee bungelen we ook onder aan de lijst. Alleen in Zuid-Holland ontvangen ze minder kaarten.

Marken, Spierdijk en Zuidermeer versturen het meest

Toch zijn de kaarten met een vrolijke sneeuwpop of een dansende kerstman nog wel te vinden in onze provincie. In de dorpen Watergang, Benningbroek of Kwadijk is de kans op het ontvangen van een berg kerstkaarten op de mat het grootst. Daar ontvangen ze gemiddeld per inwoner de meeste kerstwensen. Als het gaat om het versturen van kerstkaarten, zijn inwoners van Marken, Spierdijk en Zuidermeer het meest enthousiast.