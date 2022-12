Zingende ouderen in grote finale songfestival en nog meer klinkende tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH Media met drie culturele uitgaanstips voor het weekend; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je volgens hen niet mag missen. Deze week met talentvolle ouderen op het Ouderensongfestival in Amsterdam, kunst van vluchtelingen in Haarlem en schlagerlegende Heino in Alkmaar.

De Finale van het Ouderen Songfestival om zondag 11 december in het De La Mar theater in Amsterdam om 14.00 uur.

Tip 2: Kunst van vluchtelingen in Haarlem

In eigen land zijn ze gevierde kunstenaars, maar nu ze hun land hebben verlaten zijn ze ook die status kwijt. Gevluchte kunstenaars uit Pakistan, Syrië en Oekraïne. Ze tonen nu hun werk dat ze gemaakt hebben sinds hun vlucht naar Nederland en hopen zo weer op wat waardering. De expositie Art on the Run is in Het Naaiatelier in Haarlem, een nieuwe plek voor kunst in de stad.

"Deze mensen zijn eerst kunstenaar en dan pas vluchteling. Dat willen we laten zien. Ze krijgen nu de kans hun verhaal te vertellen op de manier die voor hen het meest natuurlijk is: via hun kunst", zegt organisator Hans Goes.

Art On The Run, de expositie is van 9 tot en met 23 december (maandag tot en met woensdag gesloten) van 12.00 – tot 17.00 uur te bezichtigen in Naaiatelier Haarlem, Spaarnwouderstraat 124.

