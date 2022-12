Purmerendse ScholenGroep verwikkeld in rel rondom aanbesteding miljoenenproject

De Purmerendse ScholenGroep (PSG) is verwikkeld geraakt in een conflict met vijf aannemersbedrijven. De bouwers stellen dat de PSG een bedrijf heeft voorgetrokken bij de aanbesteding van een nieuw schoolgebouw. De bedrijven overwegen juridische stappen.

Al jaren willen het Da Vinci College en het Antoni Gaudi een nieuw onderkomen. De huidige gebouwen aan de Johanna Naberstraat en Flevostraat in Purmerend zouden verouderd zijn en daarnaast te klein voor het huidige aantal leerlingen. In 2020 kwam de PSG met een presentatie over de toekomst van de verschillende locaties.

Het is toen geweest dat het plan voor een nieuw gebouw voor beide scholen concreet werd genoemd. "Er is een nieuw gebouw nodig van ongeveer 14.000 vierkante meter", werd gemeld aan RTV Purmerend. Verbouwen van beide schoolgebouwen was niet rendabel en gedacht werd aan een nieuwe locatie ongeveer op de plek van het huidige Antoni Gaudi.

Het nieuwbouwproject wordt gefinancierd door de gemeente, maar de concrete opdrachtgever is de PSG zelf. De scholengroep schakelde bouwer Hevo in om de kosten voor het project te berekenen. De opdracht werd geschat op zo'n dertig miljoen euro en ging uiteindelijk ook naar dit bedrijf.

Huiswerk niet goed gedaan

In tegenstelling tot veel leerlingen heeft de scholengroep zelf niet goed haar huiswerk gedaan, benadrukken vijf aannemersbedrijven die bezwaar maken tegen de aanbestedingsprocedure. Volgens hun was de aanbesteding van het miljoenenproject al vergeven voordat andere bouwers dat in de gaten hadden en zorgde dit voor 'oneerlijke concurrentie'. De bedrijven stellen dat de aanbesteding over moet. En daarin staan de bouwers niet alleen. Ook de Commissie van Aanbestedingsexperts vindt dat de aanbesteding niet juist is verlopen. "Verschillende aanbiedingen konden niet vergeleken worden, waardoor deze partij in theorie een duurdere oplossing kan zijn."

Verder

In een reactie laat de PSG weten vertrouwen te hebben in de gang van zaken. "Het is begrijpelijk dat partijen het niet leuk vinden als ze een aanbesteding niet winnen, maar wij willen ook verder met dit project. We zitten niet te wachten op vertraging."