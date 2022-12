Dagbesteding Kwekerij Osdorp gaat definitief sluiten

De dagbesteding van Kwekerij Osdorp sluit per 1 mei 2023. Vanwege een gebrek aan financiële en juridische middelen kan de locatie, waar cliënten met verslavings- of psychische problemen terecht kunnen, niet meer verder.

Op de website van Stichting Landzijde, de zorginstelling waarbij Kwekerij Osdorp is aangesloten, wordt de sluiting aangekondigd. Hiervoor was er al maanden onduidelijkheid over de toekomst van de dagbesteding. Door de nieuwe aanbestedingsronde van de gemeente in september werd duidelijk dat de dagbestedingen van Landzijde voor meer dan de helft moesten krimpen en dat zou fataal zijn voor deze locatie in Osdorp.

Op de dagbesteding van Kwekerij Osdorp werken mensen die niet makkelijk meekomen op de reguliere arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld verslaving of psychische problemen.

Cliënten vreesden sluiting

De dreigende sluiting zorgde voor onrust onder medewerkers en cliënten. Velen spreken van een unieke locatie waar veel hulpbehoevenden geholpen worden en zich thuis voelen bij de kwekerij. In oktober sprak één van de cliënten in tijdens een vergadering in de Stopera. "Er is niks als de kwekerij. Voor heel veel mensen is het een soort medicijn bijna. Alle mensen bij de kwekerij hebben een rugzakje. Bij de kwekerij is het altijd heel positief. Je haalt iets weg wat nooit meer terug gaat komen."