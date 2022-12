Voor het eerst een weggeefwinkel in Oostzaan: "Ook hier is het hard nodig"

Er komt voor het eerst een weggeefwinkel in Oostzaan. De winkel zal in een leegstaande villa op Zuideinde 180 komen, die in de toekomst gesloopt gaat worden omdat het onder hoogspanningskabels ligt. De vrijwilligers van de organisatie 'Oostzaners voor elkaar' zijn er blij mee. "Ook hier is het hard nodig", zegt vrijwilliger Wendy Siemons. "Er is zoveel armoede."

Vlak voor kerst gaat de winkel open. Het wordt tevens een ontmoetingscentrum en een informatieloket van de gemeente en voedselbank. Michel Westdijk is ook vrijwilliger en laat boven de voorraadkamer zien. In een van de slaapkamers staan twee enorme vriezers. De een zit vol met vleeswaren en de ander is nog zo goed als leeg. "Daar willen we straks broden in leggen", zegt Michel. Op de schappen staan etenswaren, honden- en kattenvoer, maandverband en veel deodorant. "Ondernemers en ook particulieren zijn nu al heel gul met hun giften."

Mee eten

Beneden in de riante huiskamer ziet het er gezellig uit met een kerstboom en lekkere banken. Er staan drie tafels met stoelen. "Die kunnen straks als we open zijn ook gratis worden meegenomen", zegt Michel. Het is te hopen dat er in ieder geval een tafel met stoelen blijft staan want de vrijwilligers willen heel graag dat het ook een huiskamer wordt. "Dat je hier lekker een kop koffie komt drinken", vertelt Debby van Ingen, "of gewoon aanschuift bij het eten. Want we zijn ook van plan om te gaan koken."

Tot de opening op maandag 19 december kunnen er dagelijks spullen gebracht worden. "We kunnen alles gebruiken", zegt Debby die zelf heel goed weet wat armoede is. "Tien jaar geleden heb ik zelf in de armoede gezeten als alleenstaande moeder met drie kinderen." Het is een kwestie van overleven en daarmee wil ze graag nu een steentje bijdragen om anderen te helpen.