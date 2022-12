Agenten bezorgd over relschoppers met zwaar vuurwerk: "Wachten op ernstige ongelukken"

Gisteravond was het weer raak . Op beelden is te zien dat zelfs de commandowagen van de ME, waar vanuit de politie opriep dat iedereen het Mercatorplein moest verlaten, bekogeld werd met vuurwerk. "Dit zijn gewoon taferelen waar je denkt, we moeten er straks uit, wat krijgen we straks naar ons kop geslingerd", zegt Fred Driessen van vakbond ANPV.

Driessen was in het verleden zelf groepscommandant bij de ME. Hij omschrijft het zware vuurwerk op het Mercatorplein als 'explosieven'. "Het is afwachten tot er echt ernstige ongelukken gaan gebeuren. Dat is waar heel veel collega's heel bang voor zijn. Dat ze door zo'n vuurwerkbom blijvend letsel zullen krijgen en mogelijk invalide zullen raken."

Maarten Brink van vakbond ACP zegt dat het schokkend is hoe makkelijk er met zwaar en illegaal vuurwerk naar politiemensen wordt gegooid. "Dit is levensgevaarlijk en kan nog eens leiden tot vreselijk letsel of erger. Illegaal vuurwerk is een groot probleem. Daarnaast vindt de ACP het ontzettend triest om te zien hoe, in dit geval voetbal, door relschoppers aangegrepen wordt om de openbare orde op grove wijze te verstoten. Het is te hopen dat velen aangehouden en vervolgd zullen worden."