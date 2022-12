Kijken naar Koppen: groot feest na winst Marokko van Spanje

In het Corendon hotel verzamelden zich gisteravond ruim 200 Marokko-fans om de WK-wedstrijd tegen Spanje te kijken. Een spannende wedstrijd die eindigde in een gelijkspel,en waar penalty's dus de winnaar moesten bepalen.

Tijdens de penaltyreeks was grote vraag: kan Marokko de druk aan? De eerste twee penalty's voor Marokko waren raak, terwijl de eerste twee penalty's van Spanje werden gemist.

Daarna missen zowel Marokko als Spanje de penalty en dus kwam het allemaal aan op de in het Spaanse Madrid geboren Achraf Hakimi. Hij schoot de penalty kalm in, en dan barst het feest los. Marokko is door naar de kwartfinale en treft daar zaterdag Portugal.