Politie zoekt vrouw die mogelijk getuige was van mishandeling jongen (17) in Rekerhout

De politie is op zoek naar een vrouw die vorige maand op 11 november rond 16.30 uur haar hond uitliet in de Rekerhout in Alkmaar. Rond datzelfde tijdstip werd daar een 17-jarige jongen mishandeld. "Uit ons onderzoek blijkt dat er mogelijk een vrouw in het park haar hond aan het uitlaten was." De politie hoopt met deze vrouw in contact te komen en roept ook andere getuigen op om zich te melden.