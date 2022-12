Zeven verdachten Mercatorpleinrellen moeten verplicht thuisblijven tijdens Marokko-Portugal

De politie spreekt in officiële termen van een gedragsaanwijzing die is opgelegd door het Openbaar Ministerie. De politie geeft aan actief te zullen controleren op de aanwezigheid van de verdachten. Als blijkt dat iemand thuis niet aanwezig is, wordt er overlegd met de officier van justitie of en welke vervolgstappen er genomen zullen worden.

Dinsdagavond werd op meerdere plekken in de stad feestgevierd nadat Marokko zich voor het eerst in de geschiedenis wist te plaatsen voor de kwartfinale van het belangrijkste voetbaltoernooi van de wereld. Onder meer rondom het Mercatorplein, Plein '40-'45 en een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan verzamelde zich een grote groep supporters.

In de loop van de avond sloeg de sfeer op het Mercatorplein om en werd er zwaar vuurwerk afgestoken, waarna burgemeester Halsema daar een noodbevel uitvaardigde. Uiteindelijk, om de rust terug te laten keren op het plein, greep de Mobiele Eenheid in. Uiteindelijk zijn er tien aanhoudingen verricht, maar de politie sluit niet uit dat er nog meer zullen volgen.

Voor aanstaande zaterdag, wanneer Marokko om 16.00 uur tegen Portugal speelt, liggen opnieuw meerdere scenario's klaar, geeft de politie aan. Al hopen ze "op een normaal feestje zonder ordeverstoringen".