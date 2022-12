Han en Yvonne doen hun huishoudboekje open: Zo komen zij rond

Waar de één duizenden euro's per maand op zijn of haar rekening bijgeschreven krijgt, moet de ander het met veel minder of zelfs met een bijstandsuitkering doen. Nu, in tijden van hoge energieprijzen en een torenhoge inflatie is het hoofd boven water houden een olympische sport geworden. Dit is hoe Yvonne (56) en Han (74) uit Amsterdam deze topsport volhouden.

Adobe Stock

Yvonne is afgestudeerd jurist en zit al sinds 2010 in de bijstand. Jarenlang werkte ze bij een deurwaarderskantoor maar raakte overbelast. Naar eigen zeggen staat ze onder continue stress omdat ze over iedere cent na moet denken. Alle inkomsten en uitgaven houdt ze bij in haar telefoon. Iedere dag opnieuw bekijkt ze haar overzicht. De huishoudboekjes Haar hele huishoudboekje doet ze voor ons open. Zoals in de afbeelding hieronder te zien is, is voor sport en vermaak binnen haar budget geen ruimte meer. Haar inkomen is bijna gelijk aan haar uitgaven en omdat daar nog een schuld bovenop komt is van sparen geen sprake.

Hieronder zie je haar volledige in- en uitgavenpatroon. Tekst gaat onder de afbeelding verder



Het huishoudboekje van Yvonne

Voor Han is dat anders. Hij heeft het iets breder en is al een tijd met pensioen. Daarnaast heeft hij een 'eenvoudig' huishouden. Hij woont alleen want zijn vriendin woont in het buitenland. Hij ervaart geen stress en probeert de prijsstijgingen zo positief mogelijk te benaderen. Toch moet hij ook creatief omgaan met zijn geld, omdat hij ziet dat alles duurder wordt. Ook hij doet zijn boekje open. Voor de energiecrisis en inflatie kon hij 100 euro per maand op zijn spaarrekening zetten. Nu is dat helemaal niets meer. Voor vermaak heeft hij geen budget over, maar zijn kinderen nemen hem zo af en toe mee uit. Ook koopt hij niet vaak nieuwe kleding, want dit past niet binnen zijn budget. Hieronder zie je zijn volledige in- en uitgavenpatroon. Tekst gaat onder de afbeelding verder

Het huishoudboekje van Han

Han: "Ik kies niet meer voor de duurste producten, het is nu wel vaak het B-merk geworden. De luxe producten zijn voor mij een vers vruchtensapje of een flesje wijn van vier euro. Het is echt niet zo dat ik op een houtje moet bijten." Keuzes, keuzes, keuzes Vroeger legde Yvonne alle voordeelboekjes van supermarkten naast elkaar. Ieder product vergeleek ze zodat ze de goedkoopste kon scoren. Tegenwoordig is het kopen van boodschappen, ondanks dat zij in de bijstand zit, het probleem niet. Ze is lid van een biologische winkelketen, waar ze een bedrag van 21 euro per maand betaalt. Door haar lidmaatschap krijgt zij korting en wordt het doen van boodschappen voordeliger. "Veel mensen in de bijstand kunnen dit niet, maar ik maak gezonde keuzes. Dit gun ik mezelf", aldus Yvonne.

"Vrienden zijn echt belangrijker dan geld alleen" Yvonne

Wel moest ze haar sportabonnement stopzetten omdat ze dit niet meer kon betalen. Ze gaat nu fietsen of een rondje wandelen. Iedere keuze die ze maakt heeft gevolgen. Iedere keer opnieuw moet ze alle rekeningen naast elkaar leggen. Ze houdt het vol omdat ze vrienden heeft die haar steunen: "Dat is echt veel belangrijker dan geld alleen." De koude wintermaand Ondanks dat Han wel rondkomt, klotst het geld niet tegen de plinten. "Wat ik vroeger voor 12 euro haalde, haal ik nu voor 16." Wel heeft hij een tip voor iedereen die bij de Albert Heijn de boodschappen doet: "Er is zo'n 35 procent korting bak. Daar is soms vlees te koop en dat vries ik altijd meteen in. Dan kan je er een week later nog heerlijk van eten!" In zo'n maand als deze, wanneer de sinterklaaszakken tot de nok toe gevuld zijn en de vloer onder de kerstboom wordt aangekleed met cadeaus, is dat rondkomen zo makkelijk niet. Zijn familie spaart hem dan: "Zij hebben het iets breder dan ik. Met sinterklaas doen we cadeaus tot tien euro. Maar uit eten zit er deze maand echt niet in." In deze koude wintermaand blijft de kachel van Yvonne op tien graden. Ze wapent zichzelf tegen de kou door middel van kleedjes en dikke truien. Ook Han draait de thermostaat niet te ver open, maar met 19 graden is dat een stuk minder extreem.

"In andere landen is de puinzooi nog veel groter, maar beter kan het wel" Yvonne

Oplossing Een oplossing is er volgens Yvonne wel. Al moeten we ons volgens haar ook realiseren dat wij het in dit land best goed hebben. "In andere landen is de puinzooi nog veel groter, maar beter kan het wel. Geef mensen de kans om zich te ontwikkelen. Nu worden mensen in de bijstand verplicht tot het nemen van baantjes die ze niet leuk vinden. Laat ze onderzoeken wat ze écht kunnen, wat ze leuk vinden."

Stand van NH Dit artikel maakt onderdeel uit van ons onderzoeksproject 'Stand van NH'. Hiervoor heeft NH Nieuws onderzoek laten doen door Kieskompas naar onderwerpen die inwoners van Noord-Holland het meest belangrijk vinden. Rondom de vier onderwerpen die het meest genoemd zijn in het onderzoek (wooncrisis, betaalbaarheid van het levensonderhoud, gezondheidszorg en natuur) organiseren wij themaweken waarin we uitgebreid op de onderwerpen ingaan. Voor uitleg over de verantwoording van het onderzoek kunt u hier terecht.