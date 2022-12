Othmane (34) vluchtte vanwege de oorlog uit Oekraïne en wil nu zelf asielzoekers helpen

Voordat de oorlog uitbreekt heeft Othmane (34) het helemaal voor elkaar in Oekraïne. Hij is net klaar met zijn studie in Charkov, komt de liefde van zijn leven tegen, gaat samenwonen en krijgt met zijn vrouw twee kinderen. Maar de oorlog verandert alles. Ze vluchten. Nu wonen ze in een woonunit op de voormalige ijsbaan in Enkhuizen. Ondanks de heftige periode, wil Othmane het verschil maken. Hij wil asielzoekers helpen van de pas geopende crisisnoodopvang bij hem om de hoek.

Othmane helpt asielzoekers in crisisnoodopvang - NH Nieuws

Othmane, die van Marokkaanse komaf is, vlucht op de derde dag van de oorlog en moet noodgedwongen zijn geliefde woning in Charkov achterlaten. Samen met zijn vrouw (40), twee kinderen (1 en 2 jaar) en zijn schoonmoeder verlaten ze Oekraïne. Ze komen bij een gezin in Enkhuizen terecht. Omdat Othmane uiteindelijk naar de officiële noodopvang moest in Enkhuizen, kon hij niet langer verblijven bij het gezin. Sinds drie maanden woont hij nu in een tijdelijke woonunit op de voormalige ijsbaan die hij en zijn familie deelt met zo'n 200 andere Oekraïense vluchtelingen. "We hebben wel minder privacy dan voorheen", legt Othmane uit als hij ons rondleidt door de gedeelde keuken, toiletten en douches. Toch heeft hij het gevoel dat de asielzoekers in het pas geopende crisisnoodopvang het slechter hebben dan hij.

Othmane weet hoe belangrijk het is om geholpen te worden - Tom de Vos/NH Nieuws

Blini's maken Ondanks de onzekere situatie waar hij zelf in zit, wil hij daarom de andere asielzoekers graag helpen. "Ik weet wat het betekent om een vluchteling te zijn", vertelt Ohtmane. "De Enkhuizers hebben ons ook erg geholpen toen wij in het dorp aankwamen, dus ik wil de nieuwe asielzoekers ook een hart onder de riem steken." En daarom heeft Othmane een plan om samen met andere Oekraïense vluchtelingen de asielzoekers uit het crisisnoodopvang te verwelkomen met een bijzonder gerecht. "We willen vlak voor kerst 400 blini's aan de asielzoekers gaan overhandigen", lacht Othmane trots.

Blini



Blini is een uit Oost-Europa afkomstig deeggerecht dat een kruising lijkt tussen een pannenkoek, poffertje en eierkoek. Blini's worden warm gegeten, vaak met verscheidene vullingen of toppings.

Omdat Othmane in Marokko opgroeide en Arabisch spreekt, hoopt hij in gesprek te gaan met de asielzoekers uit de crisisnoodopvang. "Ik weet dat velen van hen uit Syrië komen en ik hoop dan ook dat ik in met hen kan praten", vertelt hij verder. "Ik heb al best veel ervaring opgedaan en ik weet al aardig veel over Nederland. Die kennis wil ik hen ook geven en ik wil graag helpen waar nodig is. Ondanks dat we uit andere landen komen lijken we heel veel op elkaar."