Vuurwerk wordt straks ook in Weesp verboden, wel grote show

Weesp kende al deels een vuurwerkverbod: het centrum wordt al een paar jaar bestempeld als vuurwerkvrije zone. Daar komt de rest van de stad nu bij, als gevolg van de fusie met Amsterdam. De hoofdstad kent een vuurwerkverbod, Weesp nu dus ook. Vuurwerk afsteken mag nergens meer.

Als compensatie krijgt ook Weesp komende jaarwisseling een vuurwerkshow. Katinka Hilders, voorzitter van de bestuurscommissie van stadsgebied Weesp hoopt dat veel stadsgenoten zij en zij staan om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden.

Het vuurwerk wordt afgestoken van een groot ponton op het water, door een bedrijf dat veel ervaring heeft met vuurwerkshows in binnensteden. Dat is in Weesp extra belangrijk: het vuurwerkverbod dat de afgelopen jaren al voor het centrum gold, was er juist om onder meer de historische gebouwen te beschermen.

Aftellen naar het nieuwe jaar

De show wordt gehouden midden in het centrum, in de Kom van Weesp. Een half uur voor middernacht start het feestje, om exact middernacht gaan alle vuurpijlen de lucht in. Kijken naar het vuurwerk kan alleen vanaf de kade, het water eromheen is voor bootjes verboden gebied.