Schiphol experimenteert met duurzame slepers, maar echt opschieten doet het 't niet

Schiphol breidt een proef uit om vliegtuigen duurzamer tussen de gates en de startbanen te laten taxiën. Daarvoor heeft de luchthaven twee extra zogenaamde taxibots voor gekocht: sleepwagens die vanuit de cockpit door de piloten worden bestuurd en waarbij de vliegtuigmotoren uit kunnen blijven. Een nadeel is dat de taxibots langer over het slepen doen. Kostbare tijd die zowel vliegmaatschappijen als Schiphol niet willen verspillen.

Een Boeing 737-700 van KLM met daaraan een taxibot - NH Nieuws / Doron Sajet

Hoewel de taxibots er flink de vaart in zetten, duren het aankoppelen en het losmaken van de sleepwagens nu nog langer dan wenselijk is. Die conclusie trok de gezagvoerder van de KLM-Boeing 737-700, die gisteren werd gebruikt voor de eerste van een serie vervolgproeven met de taxibots. Schiphol experimenteert al sinds 2020 met de duurzamere sleepwagens. Volgens de piloot ging het om een verschil van slechts 5 extra minuten, in vergelijking met het slepen door middel van een traditionele pushbackwagen, maar elke vorm van vertraging kost geld in de luchtvaart. Schiphol trekt er anderhalf jaar voor uit om het werken met de taxibots te verfijnen. In 2024 wil de luchthaven vliegtuigen structureel van en naar de Polderbaan slepen. Het artikel gaat verder onder de video.

Vliegtuigen duurzaam slepen op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Als na jarenlang proefdraaien het slepen met taxibots slaagt, zijn er veel voordelen voor Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, het grondpersoneel en de omgeving. Omdat de motoren van de vliegtuigen tot aan de startbaan uit kunnen blijven, scheelt dat veel brandstof en uitstoot. Volgens Schiphol zou het minimaal 31 miljoen liter brandstof en 80.000 ton CO2 per jaar schelen, als alle vliegtuigen duurzaam taxiën. Gezondheidsklachten Grondpersoneel dat buiten rondom de vliegtuigen werkt, ademen dan minder ultrafijnstof in. Er wordt al jaren door platformmedewerkers geklaagd over gezondheidsklachten, die dichtbij vliegtuigmotoren hun werk moeten doen. Er lopen nog steeds onderzoeken naar de gevolgen van ultrafijnstof. Het personeel wil dat de vliegtuigmotoren niet meer in de buurt van de gates worden gestart, maar dat de toestellen eerst een stuk uit de buurt worden gesleept. Een ander voordeel is dat de piloten de taxibots zelf besturen, vanuit de cockpit. De taxibots zijn namelijk sneller dan pushbackwagens bestuurd worden door chauffeurs. Toch nog steeds een chauffeur mee Hoe het hele sleepproces er uiteindelijk in de toekomst uit komt te zien, moet nog blijken. Hoewel de taxibot door de piloot wordt bestuurd, moet er vanwege regelgeving altijd nog een chauffeur mee. Die moet de sleepwagen ook nog aankoppelen en losmaken. Bovendien moet er altijd een chauffeur zijn om de taxibot terug te brengen van de startbaan naar de gate. Schiphol wil in 2030 volledig zijn overgestapt naar duurzaam taxiën en uitsluitend elektrische voertuigen op het platform.

Lees ook Schiphol Piloten slepen straks hun eigen toestel naar de startbaan op Schiphol