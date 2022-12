De Alliantie legt verkoop sociale huurwoningen Entrepotdok in Amsterdam voorlopig stil

De verkoop van de 140 sociale huurwoningen aan het Entrepotdok in het centrum van Amsterdam zijn door de wooncorporatie De Alliantie tijdelijk gepauzeerd. De wooncorporatie heeft de pauze ingelast omdat er door een onafhankelijke deskundige wordt onderzocht of de verkoop binnen de afspraken met de gemeente past.

"Het is een eerste stap en we zijn er blij mee, maar we zijn er nog helemaal niet", reageert buurvrouw en voorzitter van de bewonerscommissie Susan van Putten op de verkooppauze. Van Putten woont al 34 jaar op het Entrepotdok en maakt zich hard tegen de verkoop van de sociale huurwoningen.

De Alliantie wilde de woningen verkopen wanneer de bewoners de huur zouden opzeggen. Tijdens de stadsdeelcommissie van dinsdag liet de wooncorporatie weten dat de verkoop tijdelijk stil komt te liggen. "Wat ons betreft moet die verkoop daarna ook niet opnieuw starten", gaat Van Putten verder. "In 2023 worden er nieuwe afspraken gemaakt met de wooncorporaties. Wij maken ons hard voor de stop van de verkoop van sociale huurwoning in Centrum-Oost."

Wethouder niet eens met de verkoop

Wethouder ZIta Pels (Volkshuisvesting) is het ook niet eens met de verkoop van de woningen. "De afspraak is dat we zeer terughoudend zijn met de verkoop van sociale huurwoningen en zoals ik al vaker heb gezegd, past de verkoop van 140 woningen daar in mijn ogen niet bij", aldus Pels. "“Ik ben blij dat de Alliantie de verkoop voor nu heeft aangehouden en ik hoop dat de gemeente en de Alliantie hier samen uitkomen."

Daarnaast wil de wethouder haar waardering uitspreken voor 'de vasthoudendheid van de bewoners die opkomen voor wonen in onze stad'.