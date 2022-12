Ieder kind een kerstcadeau: bij deze 75 'publieke bomen' kun je een cadeautje achterlaten

Niet voor ieder kind is een cadeautje onder de boom vanzelfsprekend. En daarom staan er verspreid in Noord-Holland Noord zo'n 75 kerstbomen bij scholen, winkels en bibliotheken. Het idee is eenvoudig: je pakt een kaartje uit de boom, koopt een cadeautje en legt deze weer onder de boom terug.

Wat vijftien jaar geleden begon als eenmansactie van de Hoornse Nicolien Jorritsma, is uitgegroeid tot een inzamelactie waarbij 800 kinderen uit gezinnen - aangesloten bij de Voedselbanken in West-Friesland, Alkmaar, Langedijk en Zaanstad - blij worden gemaakt met cadeautjes onder de boom.

Dit jaar komen ook aanmeldingen vanuit andere maatschappelijke organisaties binnen. "We merken dat er nog meer behoefte aan is, niet alleen voor kinderen die bij de Voedselbank zijn aangesloten", zegt Christine Samsom van de stichting Puur voor Kids, die de kerstactie organiseert.

Op de Bernardus van Bockxmeerschool in Hoorn tuigen leerlingen de boom op en hangen de kaartjes erin. "Dan kan je een kaartje uit de boom halen, voor bijvoorbeeld een meisje van 0 tot 3 jaar, dan koop je een cadeau, leg je het terug en brengt de stichting het naar de kinderen toe", legt de 11-jarige Nick uit. "Ik vind het heel goed. Andere kinderen verdienen ook een kerstcadeau, ook kinderen waarvan hun ouders het niet kunnen betalen."

Dat het leven nu zo duur is, hebben ze het ook in de klas over. "We hebben een woordspin gemaakt met allemaal worden die ermee te maken hebben", zegt de jarige Maud (11), die ook bij de boom helpt. "En ook in de winkel zijn dingen allemaal duurder geworden."

Ze heeft al nagedacht over wat ze als cadeau onder de boom wil leggen. "Ik had thuis een regenboog-yahtzee, en ik heb ook een gewone yahtzee. Dus daar wil ik eentje van geven, zodat een ander kind daar weer blij van wordt."

Verzamelen

De kerstactie loopt nog tot en met 15 december. Christine: "Dan gaan we met heel veel vrijwilligers de cadeaus verzamelen en dan worden ze verspreid door de hele regio. Dat is of naar de Voedselbank of het wordt tot aan de deur gebracht bij de kinderen die het cadeautje krijgen."