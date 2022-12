Politiek springt op toekomst Bussumse stallen: kan historisch gebouw toch behouden blijven?

Er moet gekeken worden of de met sloop bedreigde historische Bussumse paardenstallen aan de Franse Kampweg toch behouden kunnen blijven. Dat meent GDP/Hart, de grootste partij van de gemeenteraad van Gooise Meren. Er moet gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de stallen of grotere delen daarvan toch de behoeden voor sloop.

Nadat bekend werd dat dat ook het einde van de paardenstallen zou betekenen, luidde Erfgoedvereniging Bond Heemschut de noodklok en werd in allerijl een monumentenstatus voor de stallen aangevraagd. De gemeente heeft daar onderzoek naar laten doen. Meerdere experts toonden aan dat het verstandig was om het pand als monument te bestempelen en het te behouden.

Historie staat nieuwbouw in de weg: monumentale Bussumse paardenstallen tóch tegen de vlakte

Historie staat nieuwbouw in de weg: monumentale Bussumse paardenstallen tóch tegen de vlakte

Het gemeentebestuur slaat dat advies in de wind, omdat de stallen de nieuwbouwplannen te veel in de weg staan en de bouw van de nieuwe huizen en de nieuwe middelbare school belangrijker is dan het behoud van de stallen.

Vragen over behoud

Voor de lokale politiek is de kous daar nog niet mee af. Met een reeks raadsvragen vraagt GDP/Hart aan het gemeentebestuur wat er gedaan kan worden om het hele pand of - in ieder geval - een veel groter deel te behouden.

De grootste raadspartij wil weten of de historische stallen een plek kunnen krijgen in de nieuwbouwplannen en wat dat zou betekenen voor het hele plan. Er wordt onder meer gevraagd of de stallen niet gebruikt kunnen worden om om te bouwen tot appartementen.

En als het hele pand niet behouden kan blijven, is de vraag of bijvoorbeeld een groot aantal gevels te bewaren en her te gebruiken.

Of dat daadwerkelijk mogelijk is, blijft nog even gissen. De vragen moeten nog worden beantwoord.