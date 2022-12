Maartje is misbruikt door haar handbaltrainer (73): "Elke dag bang dat ik hem tegenkom"

Maartje (19) leeft in angst. Iedere dag kan ze geconfronteerd worden met haar misbruiker. De man, haar inmiddels 73-jarige ex-handbaltrainer, is op het laatste moment in hoger beroep gegaan tegen zijn straf en daardoor nog steeds op vrije voeten. Net als Maartje woont 'ie in het centrum van Alkmaar. "Ik ben mijn vrijheid kwijt, maar waarom heeft hij die nog wel?"

Maaike Polder / NH Nieuws

Samen met moeder Jolanda en haar zusjes staat Maartje op het buitenveld van de handbalclub waar ze vroeger met zoveel plezier naar toe fietste. "Ik trainde zes keer per week. Ik leefde voor handbal. Ik deed alles voor handbal. Maar ik weet niet of ik dat ooit nog zo kan voelen." Dat Maartje op haar twaalfde is misbruikt, komt twee jaar geleden pas aan het licht. Haar club in Alkmaar wordt dan benaderd door de zedenpolitie. Een slachtoffer heeft verteld dat haar keeperstrainer aan haar intieme delen zit, binnendringt en ook foto's maakt. Mogelijk deed hij dat bij meer pupillen. Het gaat om O. B. F. (inmiddels 73 jaar). Hij is een bekende in de handbalwereld. "Ik dacht dat ik iets fout deed. Ik wist niet wat ik moest doen", vertelt Maartje openhartig aan NH Nieuws over wat ook haar overkwam in de tijd ze privétraining kreeg van de man. "Ik dacht dat ik de enige was. Dat het mijn schuld was." Dat ze nu zelfs voor de camera wil vertellen wat dit met haar heeft gedaan, is omdat haar handbaltrainer haar leven nog steeds beheerst: ondanks zijn bekentenis en de in juli opgelegde celstraf van drie jaar voor het misbruiken van zes minderjarige meisjes, kan ze hem elk moment van de dag tegenkomen op straat. Hij vecht zijn veroordeling namelijk aan en mag zolang thuis zijn. Voor Maartje voelt het nu alsof niet hij maar zij wordt gestraft. Bekijk hier wat die angst met Maartje en haar familie doet (tekst gaat eronder door):

Maartje hield ooit van handbal - NH Nieuws

"Juridisch is dit te volgen, maar ik vind het wel een achterlijke beslissing dat hij vrij is. Het rijmt niet en is niet uit te leggen aan de slachtoffers." Dat zegt advocaat Richard Korver over de beslissing dat de man zijn ingestelde hoger beroep in vrijheid mag afwachten. De raadsman is niet betrokken bij deze zaak, maar wel voorzitter van een stichting voor juridische bijstand van zedenslachtoffers en heeft op verzoek van NH Nieuws de uitspraak gelezen. Simpel uitgelegd: de man is een paar maanden na zijn arrestatie begin 2021 vrijgelaten uit zijn voorarrest. Hij bleef wel verdachte en moest zich houden aan regels: géén contact met minderjarigen en de aangeefsters, niet werken als handbaltrainer en hij had een meldplicht. Volgens de rechters in Noord-Holland heeft de man zich goed aan die voorwaarden gehouden. Daarmee achten zij het toekomstige risico dat hij opnieuw een zedenmisdrijf pleegt 'ingeperkt'. Kortom: er is volgens de rechtbank geen grond om de man weer vast te zetten in afwachting van zijn hoger beroep. Die beslissing leest volgens Korver als 'gekunsteld gedoe'.

"Hoger beroep kan nog wel twee jaar duren, straks is hij dood voor hij heeft gezeten." Slachtofferadvocaat Richard Korver

"In het vonnis staat dat rechtbank de 'bekennende verdachte' veroordeelt tot een 'lange gevangenisstraf' én een voorwaardelijke celstraf voor 'ernstige feiten' bij 'veel slachtoffers' met 'nog steeds een reële kans op herhaling'. Grote woorden. En dan daarna zeggen: 'de verdachte heeft zich netjes gedragen'. Dat is een U-turn." Hij vindt dat de rechters zou moeten meewegen dat de slachtoffers dicht bij de verdachte wonen. "Een locatieverbod zou nog een optie kunnen zijn. Dat hij bijvoorbeeld in een deel van de straat niet meer mag komen." 'Zit hele dag aan medicatie' Korver vreest voor de slachtoffers dat het een tijd kan duren voor de rechtszaak bij het Gerechtshof in Amsterdam voorkomt. "Bij gedetineerde cliënten duurt het al twee jaar. En die hebben voorrang. Dat lijkt me, gezien de leeftijd van de man, ook niet een fijn gevoel voor de slachtoffers. Straks is hij dood voor hij ook maar heeft gezeten." Terug naar het handbalveld. Terug naar Maartje. Sinds de rechtszaak startte, heeft de 19-jarige chronisch rugpijn en is ze gestopt met haar studie. "Ik zit de hele dag aan de medicatie. Zit thuis. Ik doe eigenlijk niks. Ik dacht dat het voorbij was, maar het kwam allemaal weer naar beneden storten. Voor alle slachtoffers zou hij vast moeten zitten." Ze raakt geëmotioneerd. Wanneer kan ze wél verder? "Als hij accepteert wat hij gedaan heeft en zijn straf accepteert."