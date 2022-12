Nemen deelauto's West-Friesland over? Enkhuizen ziet ze als antwoord op parkeerdruk

Autodelen in de randgebieden en op het platteland van West-Friesland is als verschijnsel niet nieuw. Na de gemeenten Hoogkarspel en Wognum, toont nu ook Enkhuizen interesse. Die hoopt hiermee de parkeerdruk in de binnenstad te verminderen. Toch staat of valt een pilot met de animo van zogeheten 'autodelers'. "Een deelauto die goed gebruikt wordt, haalt vier auto's van de straat."

Het Enkhuizer college wil een pilot beginnen met elektrische deelauto's bij twee nieuwbouwprojecten: het voormalige Snouck van Loosenziekenhuis aan de Vijzelstraat en langs de kade van de Oosterhaven, waar op het terrein van Zilverstraat/Hoogstraat gebouwd gaat worden.

Tijdens de commissievergadering nam André Beekman, van de Zonnecoöperatie West-Friesland, het woord om aan te duiden waarom een deelauto past in het straatbeeld. "Het is in veel gevallen een aantrekkelijk alternatief voor een eigen auto. Weinig gedoe, het is vaak goedkoper, duurzamer en het leidt tot minder auto's in de wijken. Dus ook meer ruimte voor groen", aldus Beekman. Ook ziet hij een deelauto als oplossing voor de parkeerdruk in de binnenstad van Enkhuizen. "Maar een pilot zoals dit, is net als een jong boompje: het heeft water, inspanning en steun nodig. Het komt niet vanzelf van de grond."

De verwachting is dat de pilot kan starten in 2025. Een jaar later worden de ervaringen en resultaten geëvalueerd.

Vloot uitbreiden

Begin oktober ging ook Wognum overstag. Daar rijdt door de dag heen één deelauto. Loopt het al storm? "Het verloopt goed, onze gebruikers maken met enige regelmaat gebruik van de deelauto", zegt Bart Huisman, initiatiefnemer die het verschijnsel naar Medemblik heeft gehaald. Toch wil hij de 'vloot' uitbreiden met extra deelauto's. Als voorbeeld noemt Huisman de kans op misgrijpen. "Gisteren had ik 'm bijvoorbeeld willen reserveren, maar toen was 'ie al bezet. Helaas ben je daarvan afhankelijk. En als we vaker misgrijpen, begrijp ik dat onze gebruikers sneller op hun eigen auto zullen terugvallen. Dat moeten we voorkomen."

Om het aantal 'autodelers' te verhogen, zodat het wagenpark uitgebreid kan worden, organiseert Huisman binnenkort proefritten en informatiebijeenkomsten.