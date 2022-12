Hoogste rechter beslist: Enkhuizer fontein mag blijven kletteren

De fontein in het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen mag blijven spuiten, dit heeft de Raad van State bepaald. Al jaren is er gesteggel over het gekletter van de fontein. Een aantal bewoners is het geluid zo zat, dat ze tot aan de hoogste rechter hebben geprocedeerd.

In 2001 kwam de fontein in één van de vijvers van het Snouck van Loosenpark te liggen. Het park, waar meerdere woningen omheen staan, bestond toen 100 jaar. Een buurtbewoonster die er sinds 1995 woont, vond het al snel een doorn in het oog. "Ik ben er al twaalf jaar mee bezig. Ik hoop dat dat ding gewoon weggaat. Ik ben er klaar mee", vertelde de vrouw eerder aan NH Nieuws.

Maar niet iedereen vind het gekletter een probleem. "Je hoort de fontein wel, maar ik heb er verder geen erg in. Alleen als 'ie uit staat denk ik: oh, hij is uit", vertelt buurtbewoner Dirk Aalmoes.

Enquête

In 2018 is er een enquête onder omwonenden geweest over wat er met de fontein moest gebeuren. Merendeel wilde niet af van het gekletter. Wel is besloten de fontein te laten sproeien van 1 april tot 1 oktober, en dan elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. Ook zijn er aanpassingen gedaan aan de fontein zelf.

Maar het is onvoldoende, aldus de buurtbewoonster. Daarom stapte ze uiteindelijk naar de hoogste rechter. Die is van oordeel dat de gemeente Enkhuizen altijd juist heeft gehandeld en heeft de bezwaren van de omwonenden van tafel geveegd.

Dirk is daar blij mee: "Ik vind het wel terecht dat de fontein aanblijft. Hij is geschonken bij het 100-jarig bestaan en een fontein hoort in een park." De buurtbewoonster wil verder niet reageren, maar zegt wel nog verder te kijken wat voor stappen ze nog kan ondernemen.

De gemeente Enkhuizen heeft kennis genomen van de uitspraak en hoeft verder niet te handhaven op geluidsoverlast, laat wethouder Jan Frankx in een reactie weten.