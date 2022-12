De Peiling: ik koop mijn brood bij de bakker

Bakkerij Jonker moet de ovens doven. De bakkerij heeft winkels in Alkmaar, Purmerend, Schagen, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude en twee in Heerhugowaard die nu allemaal moeten sluiten. Ze maakte het verdrietige nieuws bekend via een Facebookbericht. "Iets wat niet voor mogelijk te houden was, is dus toch gebeurd."

Steeds meer bakkers sluiten de deuren

Bakkerij Jonker is niet de eerste bakker die dit jaar noodgedwongen moest stoppen. Eerder meldde bakkerij Bakker, met winkels in Schoorl, Groet en Noord-Scharwoude, al dat de ovens uit gaan. Na ruim 130 jaar zijn de energieprijzen de doodsteek voor het ambachtelijke familiebedrijf. Ook bakkerij Baas uit Hoogwoud moest na 30 jaar de ovens uitzetten en bakkerij Venekamp uit Amsterdam stopt er na 125 jaar mee. De energiecrisis was ook voor deze bakkers de druppel.

De bakkers hebben het niet alleen moeilijk door de hoge energieprijzen. Het feit dat veel mensen hun brood kopen in de supermarkt, helpt ook niet echt. Koop jij je brood nog bij de bakker of ga je naar de supermarkt voor een sneetje brood?