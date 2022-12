55-plussers in IJmuiden stap dichter bij verhuizing 'uit grotere huizen naar gedeeld wooncomplex'

Het gaat tergend langzaam, maar wel de goede kant op met het burgerplan voor 48 ouderenwoningen aan de Kruisberglaan in IJmuiden. Het plan uit 2016 van woongroep WIJ moet eenzaamheid tegengaan en bovenal zorgen voor doorstroming in de plaatselijke huizenmarkt. Daarmee zou het dus goed zijn voor zowel oudere als jongere IJmuidenaren. Nu is het tijd voor de volgende stap voor er gebouwd kan worden: de buurt mag zijn mening gaan geven over de bouwplannen.

Het gaat dan om 48 huizen voor 55-plussers op wat nu nog een grasveld is aan de Kruisberglaan en Wouwenkoplaan in IJmuiden. 16 sociale huurwoningen, 16 'middeldure' huurwoningen en 16 koopwoningen, ook 'middelduur'. Voogt: "En we kunnen nóg wel zo'n complex vullen. Er is echt heel veel animo voor."

Het blijkt allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan: het plan uit 2016 waadt zich een baan door een modderstroom van regels, wetten, uitspraken en arresten. Voogt durft er niet op te rekenen, maar als ze een optimistische voorspelling moet doen zegt ze: "Als alles meezit zou het er eind 2023 kunnen staan. Maar later is realistischer."

Het plan lijkt zo mooi in zijn eenvoud: bouw een complex waarin ouderen een eigen ruimte hebben om te wonen, en gedeelde om samen te komen. En dan kunnen er weer jonge gezinnen in de vrijgekomen, grotere huizen. "Ik heb mijn tuin van veertien vierkante meter straks niet meer nodig", zegt vijftiger en initiatiefnemer Carla Voogt.

WIJ heeft inmiddels een akkoord met de gemeente over de plek. Dat had nog wat voeten in de aarde wegens het zogenaamde Didam-arrest in november vorig jaar. Dat bepaalde dat de gemeente niet zomaar grond aan één partij te verkopen, zonder ook na te gaan of er ook nog andere geïnteresseerden zijn. Dat is nu, ongeveer een jaar later, gecontroleerd. Met als resultaat: WIJ mag door met de plannen

Je hoort Voogt er niet over klagen, maar het proces "heeft twee kanten, ja", zegt ze. "Het duurt wel lang. Onze ontwikkelaar doet bijvoorbeeld ook dingen in Heerhugowaard en daar gaat het allemaal wat sneller met de vergunningen, ook omdat hij daar al bekend is en hier in Velsen nog niet."