Ondergrondse Alkmaarse parkeergarages op slot tegen overlast van daklozen en verslaafden

De gemeente Alkmaar gaat de ondergrondse parkeergarages afsluiten om overlast van daklozen en verslaafden tegen te gaan. Het gaat om de Schelphoek, de Singelgarage en parkeergarage De Vest. "Mensen die hun auto daar 's avonds parkeren, voelen zich regelmatig onveilig door overlastgevers die in de garages rondhangen", zegt wethouder Robert te Beest tegen NH Nieuws.

Met het dalen van de temperatuur, nemen de overlastmeldingen van daklozen en verslaafden in openbare ruimten toe, verklaart burgemeester Anja Schouten. "We merken dat een gebiedsverbod en het beboeten van deze mensen geen zin heeft. Daarom nemen we nu maatregelen om de ondergrondse parkeergarages af te sluiten."

Volgens de gemeente Alkmaar gaat het om zo'n 15 tot 20 overlastgevers, die zeer regelmatig gebruik maken van de ondergrondse parkeergarages. "We zullen deze mensen goed in beeld houden en waar nodig hulp bieden", zegt Schouten.

Om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst of dat de situatie escaleert, wordt de komende tijd ingezet op extra boa's die de situatie moeten handhaven.

De plannen werden deze zomer al bekendgemaakt na een aangenomen motie. Het gaat om een korte aanbestedingsperiode die per januari ingaat, vervolgt wethouder Robert te Beest tegen NH Nieuws. "De garages zijn dan alleen nog toegankelijk met een parkeerticket of een pasje. Na zes maanden zullen de effecten worden besproken"

'Speedgates'

Over de precieze vorm van de nieuwe toegangsdeuren is nog geen definitieve keuze gemaakt. "Er wordt aan verschillende opties gedacht. We gaan wel uit van hekken die snel open gaan, zogeheten speedgates."

Aan de mogelijkheid te kunnen vluchten bij een brand, zoals twee jaar geleden in de Singelgarage, is wel al gedacht. "De voetgangers- en autotoegang worden gekoppeld aan het brandmeldsysteem en worden bij brand automatisch opengezet."